Temperaturen ziehen wieder an! Nächster Wetter-Umschwung zum Ende der Woche

Essen - In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen.

Zum Ende der Woche müssen sich die Menschen in NRW weiter auf wechselhaftes Wetter einstellen. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Am Donnerstag sei es zunächst meistens stark bewölkt, vereinzelt falle auch Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Später lockere die Bewölkung auf und es bleibe weitgehend trocken. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 19 bis 23 Grad. Der Wind wehe schwach bis mäßig.

Am Freitag werde es heiter bis wolkig. Zu Tagesbeginn halte sich gebietsweise noch stärkere Bewölkung.

Das Thermometer zeige maximal 22 bis 26 Grad. Dazu wehe meist nur schwacher Wind.

Auch der Samstag startet heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf ziehe besonders im Nordwesten dichtere Bewölkung auf.