Achtung, Köln: Offizielle Warnung vor Hitze! Das könnt ihr zum Schutz tun

Köln - Für die Domstadt gibt es ab dem heutigen Dienstag eine offizielle Warnung vor starker Hitze.

Im Vorjahr wurden auf dem Chlodwigplatz und in der Severinstraße Kühlungsschläuche der Stadt Köln verlegt. © Oliver Berg/dpa

Laut des Deutschen Wetterdienstes gelte die Warnung vom 23. Juni bis einschließlich dem 30. Juni.

Besonders heiß soll es demnach vom morgigen Mittwoch bis zum Samstag werden. Der DWD rechnet hier mit einer Wärmebelastung der Stufe zwei.

Für die kommenden Tage gelten daher folgende Maßnahmen, um gesundheitliche Probleme zu verhindern:

Direkte Sonne soll vermieden werden

Körper kühl halten

ausreichend Wasser trinken

Wohnung bestmöglich kühl halten

Besonders Kinder und Ältere sollten auf ausreichend Sonnenschutz achten.