Achtung, Köln: Offizielle Warnung vor Hitze! Das könnt ihr zum Schutz tun
Köln - Für die Domstadt gibt es ab dem heutigen Dienstag eine offizielle Warnung vor starker Hitze.
Laut des Deutschen Wetterdienstes gelte die Warnung vom 23. Juni bis einschließlich dem 30. Juni.
Besonders heiß soll es demnach vom morgigen Mittwoch bis zum Samstag werden. Der DWD rechnet hier mit einer Wärmebelastung der Stufe zwei.
Für die kommenden Tage gelten daher folgende Maßnahmen, um gesundheitliche Probleme zu verhindern:
- Direkte Sonne soll vermieden werden
- Körper kühl halten
- ausreichend Wasser trinken
- Wohnung bestmöglich kühl halten
Besonders Kinder und Ältere sollten auf ausreichend Sonnenschutz achten.
"Wenn sich bei Ihnen selbst oder bei anderen ungewöhnliche Gesundheitsprobleme wie zum Beispiel Kreislaufbeschwerden, Kopfschmerzen oder Verwirrtheit einstellen, deren Ursache auf Hitze hindeutet, suchen Sie Schatten auf und trinken Sie etwas. Verschaffen Sie sich etwas Abkühlung, indem Sie beispielsweise ein kühles Tuch auf die Stirn legen", lautet die Forderung des Deutschen Wetterdienstes.
In den schlimmsten Fällen sollen Betroffene auch die 112 wählen, um Hilfe zu bekommen.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa