Deutschland-Spiel am Sonntag: So wird das Wetter in NRW - das sollte man beim Public Viewing beachten
Von Anna Müller
Essen - Für Fußballfans kein ideales T-Shirt-Wetter, aber auch kein Zwang zum wasserdichten "Friesennerz".
Beim Anpfiff des ersten WM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft am Sonntagabend geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) von Werten um die 18 Grad in Nordrhein-Westfalen aus.
Falls dann etwa die Wolkendecke aufreißt und die Sonne bereits weg ist, könnten die Temperaturen während des Spiels auch weiter heruntergehen.
"Ein paar Schauer sind unterwegs, die nicht jeden treffen werden", sagte ein DWD-Meteorologe. Je nach Standort könnte es auch trocken bleiben.
"Es könnte schlimmer sein", unterstrich der Meteorologe. Dauerregen sei am Sonntagabend für NRW nicht angesagt. Eine Jacke mit Kapuze oder ein Schirm wären bei einem Public Viewing unter freiem Himmel von Vorteil für die paar Minuten, wenn ein Schauer durchziehe, um nicht gleich triefend nass zu sein.
Das Wetter am Sonntag sei besser als das "bescheidene Wetter" am Freitag mit Schauern.
In der Nacht zum Montag soll es trocken bleiben. "Wir fangen mal bescheiden an und steigern uns in der Woche danach." Für das Spiel des DFB-Teams am 20. Juni wagte der Meteorologe aber noch keine Prognose.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa