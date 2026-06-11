Deutschland-Spiel am Sonntag: So wird das Wetter in NRW - das sollte man beim Public Viewing beachten

Essen - Für Fußballfans kein ideales T-Shirt- Wetter , aber auch kein Zwang zum wasserdichten "Friesennerz".

Wer am Sonntag das Deutschland-Spiel beim Public Viewing verfolgen will, sollte sich eine Jacke einpacken. (Archivfoto) © Andreas Arnold/dpa

Beim Anpfiff des ersten WM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft am Sonntagabend geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) von Werten um die 18 Grad in Nordrhein-Westfalen aus.

Falls dann etwa die Wolkendecke aufreißt und die Sonne bereits weg ist, könnten die Temperaturen während des Spiels auch weiter heruntergehen.

"Ein paar Schauer sind unterwegs, die nicht jeden treffen werden", sagte ein DWD-Meteorologe. Je nach Standort könnte es auch trocken bleiben.

"Es könnte schlimmer sein", unterstrich der Meteorologe. Dauerregen sei am Sonntagabend für NRW nicht angesagt. Eine Jacke mit Kapuze oder ein Schirm wären bei einem Public Viewing unter freiem Himmel von Vorteil für die paar Minuten, wenn ein Schauer durchziehe, um nicht gleich triefend nass zu sein.

Das Wetter am Sonntag sei besser als das "bescheidene Wetter" am Freitag mit Schauern.