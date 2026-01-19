Bibbern oder Frühlingserwachen? So wird das Wetter zum Wochenstart

Essen - Die neue Woche startet in Nordrhein-Westfalen trocken und überwiegend sonnig. Auch in den nächsten Tagen bleibt das Wetter meist ruhig.

Enten sonnen sich am Rande einer Eisfläche in einem Teich im Blücherpark in Köln-Ehrenfeld. © Henning Kaiser/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es heute trocken und meist sonnig oder locker bewölkt bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad.

In der Nacht ist örtlich Glätte möglich und die Temperaturen fallen bis minus fünf Grad, entlang des Rheins um die null Grad.

Auch am Dienstag zeigt sich das Wetter nach Nebelauflösung größtenteils sonnig bei ähnlichen Temperaturen.

Nachdem am Mittwoch auch noch überwiegend die Sonne scheint, ist es am Donnerstag mehrheitlich bewölkt. Niederschläge sind nur vereinzelt möglich.