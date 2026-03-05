Frost in den Nächten: Ist das Frühlingswetter in NRW schon wieder vorbei?

Essen - In Nordrhein-Westfalen setzt sich in den kommenden Tagen ruhiges und sehr mildes Hochdruckwetter durch.

Auch in den kommenden Tagen können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf viel Sonne freuen. © Christoph Reichwein/dpa

Am Donnerstag scheint laut Deutschem Wetterdienst (DWD) verbreitet die Sonne, es bleibt regenfrei. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad, in Hochlagen auf maximal 14 Grad.

In der Nacht zum Freitag ist es gering bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf sieben bis ein Grad, in geschützten Tal- und Muldenlagen sind bis zu minus ein Grad möglich. Örtlich tritt leichter Frost in Bodennähe auf.

Der Freitag bringt erneut heiteres, sonniges Wetter ohne Regen. Die Höchstwerte liegen zum Start des Wochenendes zwischen 17 und 20 Grad, in höheren Lagen zwischen 13 und 16 Grad.

Auch am Samstag bleibt es laut DWD nach einer klaren Nacht mit örtlichem Bodenfrost sonnig und trocken.