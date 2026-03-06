Hinweis auf Saharastaub: So wird das Wetter am Wochenende

Essen - In Nordrhein-Westfalen dürfen sich die Menschen auf ein Wochenende mit Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen freuen.

Aufgrund von Saharastaub ist das Licht der Sonne in NRW am Samstag zeitweise gedämpft. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Am Freitag sei es überwiegend sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 18 bis 21 Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind.

Auch am Samstag scheine die Sonne, aber aufgrund von Saharastaub sei das Licht zeitweise gedämpft - das Thermometer zeige maximal 17 bis 20 Grad an und der Wind sei meistens schwach.

Am Sonntag sei es in Nordrhein-Westfalen heiter bis sonnig, schrieb der DWD weiter.