Frühlingswetter bleibt NRW erhalten: So warm wird es in den nächsten Tagen
Von Nina Gross
Essen - Das heitere und sonnige Frühlingswetter in Nordrhein-Westfalen setzt sich fort. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, soll es am Mittwoch bei Temperaturen von 14 bis 19 Grad im Land trocken bleiben.
In höheren Lagen sei mit 12 bis 14 Grad zu rechnen. In der kommenden Nacht werden Tiefstwerte von sieben bis drei Grad erwartet, in geschützten Tal- und Muldenlagen bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Gebietsweise könne es zu leichtem Frost kommen.
Der Donnerstag lockt nach Auflösung vereinzelter Nebelfelder mit reichlich Sonnenschein. Die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad, in Hochlagen bleibt es bei 13 Grad kühler.
Die Nacht auf Freitag bleibt klar und trocken. Die Meteorologen erwarten Tiefstwerte von acht bis vier Grad, in geschützten Tal- und Muldenlagen fällt die Temperatur auf plus ein Grad.
Örtlich sei mit leichtem Frost zu rechnen, so der DWD.
Heiter bis sonnig sind die Aussichten auch am Freitag. Es bleibt bei 17 bis 20 Grad ungewöhnlich mild, in höheren Lagen werden Temperaturen um 13 bis 16 Grad erwartet. Mit Regen sei im Tagesverlauf nicht zu rechnen.
