Dauerregen hat NRW weiter fest im Griff: Doch es droht noch mehr Ungemach

Essen - Die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen sinken zur Wochenmitte bei grau-trübem Wetter weiter ab.

Ohne Regenschirm sollten die Menschen in NRW in den kommenden Tagen nicht mehr das Haus verlassen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Heute bleibt der Himmel stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab Nachmittag breiten sich Regenschauer im Land aus.

Dabei sind örtlich auch vereinzelte Gewitter mit starken bis stürmischen Böen sowie Graupel möglich. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 15 Grad, in den Hochlagen um 9 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag werden weiter Schauer erwartet, vereinzelt auch Gewitter. Die Temperaturen fallen auf 8 bis 5 Grad, in den Hochlagen bis auf 1 Grad.

Am Donnerstag bleibt es nach Angaben des DWD weiterhin wolkig, Schauer und vereinzelte Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad.

In der Nacht zum Freitag klingen die Schauer bei Tiefstwerten zwischen 6 und 2 Grad langsam ab. Gebietsweise trüben demnach Dunst- und Nebelfelder die Sicht. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt.