Der Sommer kommt! So warm wird es an Pfingsten in NRW

Essen - Das verlängerte Wochenende ist von viel Sonnenschein und hohen Temperaturen geprägt. Der heutige Freitag bleibt sonnig und niederschlagsfrei in Nordrhein-Westfalen , wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

An den Pfingsttagen wird es in Nordrhein-Westfalen sommerlich. © Christoph Reichwein/dpa

Dabei steigen die Temperaturen auf bis zu 29 Grad. Im höheren Bergland werden bis zu 24 Grad erreicht.

Auch die Nacht zum Samstag bleibt klar und trocken. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu 11 Grad.

Der Samstag verläuft ähnlich, mit viel Sonne und überwiegend trockenem Wetter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 31 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Auch der Sonntag bleibt sonnig und weitgehend niederschlagsfrei. Im Bergland sind im Tagesverlauf einzelne Schauer oder kurze Gewitter jedoch nicht ganz ausgeschlossen. Es weht ein schwacher Wind aus Norden.