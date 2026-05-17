Mist-Wetter zum Wochenstart: Das braut sich am Himmel über NRW zusammen

Essen - Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen beginnt trüb und regnerisch. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Bis Mitte der Woche müssen die Menschen in NRW mindestens noch mit dem nasskalten Wetter leben. (Symbolbild) © Benjamin Westhoff/dpa

Die Höchstwerte sollen am Montag zwischen 14 und 17 Grad liegen. Ab dem Mittag können einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen und Hagel auftreten. Dabei sind stürmische Böen möglich.

In der Nacht auf Dienstag soll es etwas auflockern. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen sieben und drei Grad.

Der Dienstag bleibt laut den Meteorologen zunächst trocken und bringt Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad mit sich. Erst zum Abend soll es wieder regnen.

In der Nacht fallen die Temperaturen wieder auf Werte zwischen 12 und 7 Grad. Der Mittwoch bleibt demnach stark bewölkt und verregnet.