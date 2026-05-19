Weiter viel Regen in NRW, aber: Zum Wochenende wird es sommerlich

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen bleibt es zunächst regnerisch und kühl, bevor ab Donnerstag wieder sommerliche Temperaturen erwartet werden.

Erst ab Donnerstag kann der Regenschirm in NRW wieder häufiger eingepackt bleiben. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Im Laufe des Dienstags wird es immer bewölkter, ab dem Nachmittag fällt gebietsweise Regen, örtlich sind auch Gewitter möglich.

Die Temperaturen erreichen 16 bis 19 Grad, in höheren Lagen 13 bis 16 Grad. In der Nacht kann es, laut DWD, auf bis zu sieben Grad abkühlen.

Auch am Mittwoch bleibt es wechselhaft mit Schauern, einzelnen Gewittern und möglichem Hagel.



