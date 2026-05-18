Ungemütlicher Wochenstart in NRW: Dann wird das Wetter wieder freundlicher

Essen - Die neue Maiwoche beginnt in Nordrhein-Westfalen mit vielen Wolken, einzelnen Gewittern - und der Hoffnung auf steigende Temperaturen in den kommenden Tagen.

Zum Start der Woche müssen sich die Menschen in NRW noch auf wechselhaftes Wetter einstellen. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Während im Tagesverlauf zunächst noch kühle Meeresluft einströmt, soll es in den Folgetagen etwas wärmer werden, wie es beim Deutschen Wetterdienst heißt.

Demnach liegen die Höchsttemperaturen heute noch zwischen 14 und 17 Grad.

Am Dienstag steigen sie bereits auf bis zu 20 Grad. Dazu ist es zunächst regenfrei, am Nachmittag zieht dann wieder Regen auf.

Am Mittwoch sind erneut einzelne Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmische Böen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 21 Grad.