Der Sommer macht vorerst Pause: Ab dann soll das Wetter in NRW wieder besser werden
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Von Rolf Schraa
Essen - Das Wetter zeigt sich am Fronleichnams-Wochenende in Nordrhein-Westfalen wechselhaft und mäßig warm.
Bei Wolken, leichtem Regen und Temperaturen von maximal 20 bis 22 Grad seien am Samstag vereinzelt auch Gewitter mit starken Böen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.
Der Sonntag beginne bewölkt und mit Schauern, im Tagesverlauf lockere es sich auf.
In Köln werden maximal 21 Grad erwartet. Am Montag soll es mit bis zu 23 Grad im Rheinland allerdings wieder etwas wärmer werden.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa