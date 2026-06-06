06.06.2026 17:33 Der Sommer macht vorerst Pause: Ab dann soll das Wetter in NRW wieder besser werden

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Wolken, Regen und nur mäßige Temperaturen prägen das Wochenende in NRW. Teils sind Gewitter möglich, erst am Montag soll es wieder freundlicher werden.

Von Rolf Schraa Essen - Das Wetter zeigt sich am Fronleichnams-Wochenende in Nordrhein-Westfalen wechselhaft und mäßig warm. In Köln und Nordrhein-Westfalen bleibt es am Wochenende meistens bewölkt. © Oliver Berg/dpa Bei Wolken, leichtem Regen und Temperaturen von maximal 20 bis 22 Grad seien am Samstag vereinzelt auch Gewitter mit starken Böen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Sonntag beginne bewölkt und mit Schauern, im Tagesverlauf lockere es sich auf. In Köln werden maximal 21 Grad erwartet. Am Montag soll es mit bis zu 23 Grad im Rheinland allerdings wieder etwas wärmer werden.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa