Tornado-Warnung in NRW: Miese Wetteraussichten am Feiertag

Köln - Am Donnerstag müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf teils heftige Gewitter einstellen. Sogar Tornados können zeitweise auftreten.

Am Donnerstag kann es in NRW laut Deutschem Wetterdienst zu "kurzlebigen" Tornados kommen. (Symbolfoto) © Sebastian Hansen/Blaulichtrheinlandnrw/dpa

Ab dem späten Vormittag ziehen von Westen kommend die ersten Unwetterwolken über das Land, bis zum Nachmittag nehmen sie sogar noch zu. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit.

Demnach werden neben Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 95 km/h auch kleinkörniger Hagel und Starkregen erwartet. Vereinzelt fallen bis zu 20 Liter pro Quadratmeter.

Die Temperaturen erreichen dabei maximal 20 Grad, im Hochsauerland sogar nur 14 Grad.

Daneben warnt der DWD vor heftigen Unwettern mit Orkanböen und "kurzlebigen" Tornados mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 110 km/h, ehe sich die Lage erst in der Nacht zu Freitag beruhigt.