Starkregen droht: Menschen in NRW müssen Badehose gegen Regenjacke tauschen

Essen - Regenklamotten statt Badehose: Das sonnige Freibad-Wetter macht eine Pause, stattdessen rechnen Meteorologen in Nordrhein-Westfalen mit teils starken Niederschlägen.

In Nordrhein-Westfalen rechnen die Meteorologen in den kommenden Tagen mit Starkregen. © David Ebener/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte, sind am Montag einzelne Gewitter mit Starkregen und Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern möglich.

So schlimm wie am Sonntag, als die Meteorologen von intensivem Regen mit Hagel und noch stärkeren Sturmböen ausgegangen waren, soll es aber nicht mehr werden.