Nach Top-Wetter zum 1. Mai: So ungemütlich wird das Wochenende

Essen - Nach einem sommerlich anmutenden Mai-Feiertag kündigen sich ab Samstag zunehmend Wolken und Schauer an.

Am ersten Mai-Wochenende müssen sich die Menschen in NRW wieder auf deutlich schlechteres Wetter einstellen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Während die Menschen in Nordrhein-Westfalen mit strahlend blauem Himmel und Temperaturen bis zu 26 Grad am Freitag noch einen Vorgeschmack auf den kommenden Sommer genießen können, bringt ein Tiefausläufer ab Samstag feuchtere Luft, teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Ab Nachmittag sind den Prognosen zufolge örtlich Gewitter möglich, die auch starken Regen oder Hagel sowie Sturmböen mit sich bringen können.

Vor allem in der Eifel könne es mit Niederschlägen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit heftig regnen, so der DWD.

Auch am Sonntag kann es mancherorts regnen. Dabei ist der Himmel wechselnd bis stark bewölkt. Örtlich bleiben Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich.

Mit Höchsttemperaturen zwischen 22 und 25 Grad kühlt es sich aber zunächst kaum ab.