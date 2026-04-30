Mit Sonnenschein rein in den Mai, doch dann wird's ungemütlich

Am Wochenende verdichten sich in Nordrhein-Westfalen die Wolken. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst scheint verbreitet die Sonne, bei Höchstwerten zwischen 17 und 23 Grad.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf neun bis fünf Grad.

Am Freitag setzt sich das ruhige Wetter fort: Bei viel Sonnenschein bleibt es trocken, und die Temperaturen steigen laut DWD besonders im Westen des Landes auf 23 bis 26 Grad.

In der Nacht zum Samstag nimmt die Bewölkung von Westen her allmählich zu, Regen bleiben jedoch zunächst aus.

Am Samstag verdichten sich die Wolken weiter.