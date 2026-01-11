Es wird glatt in NRW: Menschen sollen Autofahrten vermeiden
Von Marc Herwig
Düsseldorf - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für ganz Nordrhein-Westfalen die zweithöchste Unwetterwarnstufe vor Glatteis ausgegeben.
In der zweiten Nachthälfte ziehe von Westen Niederschlag ins Land, der auf die gefrorenen Böden treffe. Dadurch könne verbreitet Glatteis auftreten.
"Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen", betonte der DWD.
Menschen sollten Fahrten mit dem Auto vermeiden. Am Montagmorgen bestehe "Gefahr für Leib und Leben".
Wer unbedingt unterwegs sein müsse, solle sich auf Beeinträchtigungen und Straßensperrungen einstellen.
Außerdem rieten die Meteorologen dazu, im Auto vorsichtshalber Decken und warme Getränke mitzunehmen. Im Laufe des Vormittags werde es dann allmählich milder und die Lage werde sich entspannen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa