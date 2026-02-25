T-Shirts raus! So traumhaft wird das Wetter am Mittwoch in NRW
Von Nina Gross
Essen/Offenbach - T-Shirt raus! Nach einigen Wochen mit hartnäckigem Winterwetter werden in Nordrhein-Westfalen gebietsweise Spitzenwerte von fast 20 Grad erwartet.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Mittwoch mit Hochnebel und Nebel, im Tagesverlauf setzt sich allerdings die Sonne durch. Bei ungewöhnlich milden Temperaturen von maximal 16 bis 19 Grad bleibt es trocken. Im Hochsauerland werden Werte um 13 Grad erwartet.
In der kommenden Nacht sei weiterhin kein Regen zu erwarten. Die Tiefstwerte liegen zwischen zehn und sieben Grad, im Bergland bei acht bis fünf Grad.
Am Donnerstag ziehen im Tagesverlauf vereinzelt harmlose Wolkenfelder durch, im Nordwesten kann es stärker bewölkt sein. Dennoch bleibt es bei Temperaturen von 15 bis 19 Grad weiter trocken.
Das setzt sich auch in der Nacht auf Freitag fort, die Temperaturen sinken auf elf bis neun Grad, im Bergland auf bis zu sieben Grad. Der Freitag startet heiter bis wolkig, von Westen her ziehen laut DWD im Tagesverlauf neue Wolken auf.
Die Meteorologen rechnen zum Abend hin im Nordwesten mit etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad, in Hochlagen um 13 Grad.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa