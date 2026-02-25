T-Shirts raus! So traumhaft wird das Wetter am Mittwoch in NRW

Essen/Offenbach - T-Shirt raus! Nach einigen Wochen mit hartnäckigem Winterwetter werden in Nordrhein-Westfalen gebietsweise Spitzenwerte von fast 20 Grad erwartet.

Sonnenschein in Köln: Am Mittwoch können die Temperaturen bis auf 20 Grad klettern. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Mittwoch mit Hochnebel und Nebel, im Tagesverlauf setzt sich allerdings die Sonne durch. Bei ungewöhnlich milden Temperaturen von maximal 16 bis 19 Grad bleibt es trocken. Im Hochsauerland werden Werte um 13 Grad erwartet.

In der kommenden Nacht sei weiterhin kein Regen zu erwarten. Die Tiefstwerte liegen zwischen zehn und sieben Grad, im Bergland bei acht bis fünf Grad.

Am Donnerstag ziehen im Tagesverlauf vereinzelt harmlose Wolkenfelder durch, im Nordwesten kann es stärker bewölkt sein. Dennoch bleibt es bei Temperaturen von 15 bis 19 Grad weiter trocken.