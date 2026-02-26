Mild oder frisch? Sonne oder doch Regen? So wird das Wetter zum Ende der Woche

Essen - Zum Ende der Woche können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf mildes Wetter und sonnige Abschnitte freuen, ab Samstag soll es auch regnen.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich zum Ende der Woche auf einen Wetter-Mix einstellen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, nehmen die Wolken im Tagesverlauf zu. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad.

Am Abend ist es im Nordwesten teils stark bewölkt. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf elf bis acht Grad.

Zunächst wechseln sich am Freitag Sonne und Wolken ab, bevor es am Abend im Nordwesten auch etwas Regen geben kann, bei gleichbleibenden Temperaturen.

Am Samstag soll es laut Wetterexperten etwas abkühlen: Bei Höchsttemperaturen zwischen zehn und 15 Grad soll es gebietsweise Regenschauer und Gewitter geben.