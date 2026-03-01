Sonne satt am Sonntag: Doch was erwartet uns im Verlauf der nächsten Woche?

Düsseldorf - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf einen frühlingshaften Sonntag freuen.

Zum Ende der Woche zeigt sich das Wetter in NRW noch einmal von seiner besten Seite. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Auch in der neuen Woche zeigt sich die Sonne häufig, bei Temperaturen bis zu 18 Grad. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Der Sonntag ist teils sonnig und teils wolkig. Dabei liegen die Temperaturen zwischen elf und 15 Grad, in Hochlagen zwischen sieben und zehn Grad. Teils weht, laut DWD, ein mäßiger Wind.

In der Nacht zum Montag kann es im Bergland auf bis zu ein Grad abkühlen, teils ist Frost in Bodennähe möglich.

Montag und Dienstag werden sonnig und trocken bei 15 bis 18 Grad, in Hochlagen bei zehn bis 15 Grad. Ein mäßiger Wind bleibt und in höheren Lagen ist nachts gebietsweise Frost möglich.