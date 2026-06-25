Fällt der Hitze-Rekord? So extrem wird das Wetter zum Wochenende

Essen - Die extreme Hitze hält in Nordrhein-Westfalen auch in den kommenden Tagen an. Unter Hochdruckeinfluss bestimmt eine sehr heiße und trockene Luftmasse das Wetter , wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Planschbecken bieten in diesen Tagen eine willkommene Abkühlung. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Heute bleibe es sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf 33 bis 38 Grad, die höchsten Werte werden im Rheinland erwartet.

In der Nacht zum Freitag bleibt es klar, eine nennenswerte Abkühlung gibt es kaum. Die Tiefstwerte liegen zwischen 25 Grad in den Innenstädten und 17 Grad im Nordosten.

Am Freitag wird es nochmals heißer. Die Höchstwerte steigen auf 34 bis 39 Grad, entlang des Rheins sind bis zu 40 Grad möglich. Damit könnte der Hitzerekord in NRW für Juni geknackt werden.

Nach Angaben des DWD wurde der bisherige Rekord am 18. Juni 2002 in Herten mit 38,3 Grad gemessen. Der deutsche Temperaturrekord liegt bei 41,2 Grad.