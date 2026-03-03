Frühlingshafter Wochenstart in NRW: Bleibt das Wetter jetzt so?
Von Philipp Rahn
Essen - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt in den kommenden Tagen frühlingshaft und freundlich.
Am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad. Dabei ist es trocken und sonnig.
In der Nacht zum Mittwoch könnte sich vereinzelt Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 3 und 6 Grad.
In Tal- und Muldenlagen kann es bei Temperaturen um 0 Grad leichten Frost in Bodennähe geben.
Nachdem sich der Nebel am Mittwoch aufgelöst hat, zeigt sich erneut die Sonne. Nur im Nordosten soll es am Vormittag noch stark bewölkt sein.
Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad.
Am kommenden Donnerstag bleiben die äußeren Gegebenheiten bei Temperaturen von maximal 15 bis 19 Grad ebenfalls freundlich und sonnig.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa