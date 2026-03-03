Frühlingshafter Wochenstart in NRW: Bleibt das Wetter jetzt so?

Essen - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt in den kommenden Tagen frühlingshaft und freundlich.

Auch am Dienstag bleibt es in NRW sonnig und trocken. Die Temperaturen klettern bis auf 19 Grad. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad. Dabei ist es trocken und sonnig.

In der Nacht zum Mittwoch könnte sich vereinzelt Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 3 und 6 Grad.

In Tal- und Muldenlagen kann es bei Temperaturen um 0 Grad leichten Frost in Bodennähe geben.

Nachdem sich der Nebel am Mittwoch aufgelöst hat, zeigt sich erneut die Sonne. Nur im Nordosten soll es am Vormittag noch stark bewölkt sein.

Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad.