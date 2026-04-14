Frost in NRW möglich: So lautet die Wetter-Prognose für die nächsten Tage

Essen – In Nordrhein-Westfalen lösen sich am Dienstag örtliche Nebelfelder rasch auf, anschließend zeigt sich das Wetter heiter bis wolkig und im Tagesverlauf zunehmend sonnig.

Am Dienstag klettern die Temperaturen in NRW auf maximal 14 bis 17 Grad. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es allerdings regenfrei.

Die Temperaturen steigen auf maximal 14 bis 17 Grad an. In höheren Lagen wie dem Hochsauerland werden etwa elf Grad erreicht.

In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bewölkt bis klar, örtlich bildet sich laut DWD Nebel.

Die Temperaturen sinken auf fünf bis null Grad, in Tallagen des Berglands bis minus zwei Grad. Frost ist möglich. Autofahrer sollten besonders vorsichtig fahren.

Am Mittwoch bleibt es laut den Experten vom DWD wolkig und trocken bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad, im Hochsauerland klettern die Temperaturen auf maximal 15 Grad.