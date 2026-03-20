Frühling oder Frost? So wird das NRW-Wetter am Wochenende

Essen - Das Frühlingswetter setzt sich in Nordrhein-Westfalen auch zum Wochenende fort. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Menschen genießen bei Sonnenschein einen Spaziergang im Botanischen Garten in der Kölner Flora. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Heute sollen die Temperaturen bei Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad liegen. Während am Vormittag vereinzelte Regenschauer möglich sind, soll es ab dem Nachmittag trocken bleiben.

In der Nacht auf Samstag kann es allerdings kalt werden, dann fallen die Temperaturen auf bis zu 0 Grad. Im Bergland können sie sogar auf –3 Grad fallen.

Der Samstag beginnt zunächst mit Nebel, dieser lockert aber im Laufe des Vormittags auf. Dabei soll es weitestgehend trocken bleiben.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 15 Grad und es weht ein schwacher Wind. In der Nacht fallen die Temperaturen auf etwa 1 Grad ab.