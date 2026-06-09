Frühlingswetter weiter im Urlaub: So trist werden die nächsten Tage
Von Philipp Rahn
Essen - Nordrhein-Westfalen stehen regnerische und bewölkte Tage bevor.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist am Dienstag bei wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern zu rechnen. Vor allem im Norden seien auch kurze Gewitter möglich.
Dabei kann es im Umfeld von Schauern und Gewittern zu starken bis stürmischen Böen kommen.
Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad.
Am Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt. Gebietsweise komme es zu Schauern, ab dem Mittag seien örtliche Gewitter möglich.
Auch am Donnerstag wird es den Meteorologen zufolge wechselnd bis stark bewölkt.
Außer im äußersten Westen sei gebietsweise erneut mit Schauern zu rechnen. Am Abend komme dann von Westen Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 19 Grad.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa