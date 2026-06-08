Weiter Gewitter und Schauer statt Freibad-Wetter: Wann wird es wieder schöner?
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Von Wolf-Dietrich von Dewitz
Essen - Etwa zwei Wochen vor dem kalendarischen Sommerbeginn bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen durchwachsen.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind in den kommenden Tagen Schauer und Gewitter möglich.
Die Sonne zeigt sich mal, verschwindet dann aber auch wieder hinter Wolken. Es ist weder richtig kalt noch warm.
Die Höchsttemperaturen liegen der Prognose zufolge am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bei bis zu 19 Grad.
Die gute Nachricht: Am Wochenende könnte es etwas wärmer werden und es wird wohl nur noch recht wenig regnen. Der kalendarische Sommer fängt am 21. Juni an.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa