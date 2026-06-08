Weiter Gewitter und Schauer statt Freibad-Wetter: Wann wird es wieder schöner?

Essen - Etwa zwei Wochen vor dem kalendarischen Sommerbeginn bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen durchwachsen.

In dieser Woche lädt das Wetter eher weniger zu einem Freibad-Besuch ein. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind in den kommenden Tagen Schauer und Gewitter möglich.

Die Sonne zeigt sich mal, verschwindet dann aber auch wieder hinter Wolken. Es ist weder richtig kalt noch warm.

Die Höchsttemperaturen liegen der Prognose zufolge am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bei bis zu 19 Grad.



