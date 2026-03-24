Frühlingsabsturz: So usselig wird das Wetter in den nächsten Tagen

Essen - Auf frühlingshaftes Wetter wie aus dem Bilderbuch folgt ab Mittwoch ein deutlicher Wetterumschwung.

Ein deutlicher Wetterumschwung sorgt in den kommenden Tagen für ungemütliche Bedingungen in Nordrhein-Westfalen. (Symbolbild) © Benjamin Westhoff/dpa

In der Nacht zu Mittwoch müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen mit der Annäherung einer Kaltfront auf eine "nachhaltige Umstellung der Wetterlage" einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst ankündigt.

Verbreitet ziehen dann in der Nacht stürmische Böen durch das Land, die sich auch zu Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde auswachsen können und erst zum Mittag abklingen.

Mittwoch und Donnerstag sind dann wolkenverhangen. Zahlreiche Schauer und örtliche Graupelgewitter ziehen durch. Im Bergland erwarten die Meteorologen sogar einige Zentimeter Neuschnee.

Während die Aussichten für Freitag dann etwas trockener sind, soll am Samstag von Nordwesten wieder neuer Regen aufkommen, der in den Mittelgebirgen auch als Schnee herunterkommt.

Denn insgesamt geht es in den kommenden Tagen mit den Temperaturen runter.