Frühlingshaftes Wetter in NRW hält an, doch für Autofahrer gibt's eine Warnung
Von Dayan Djajadisastra
Essen – In Nordrhein-Westfalen erwartet die Menschen in den kommenden Tagen überwiegend freundliches und trockenes Wetter.
Wie der Deutscher Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Dienstag zunächst meist wolkig, bevor es im Tagesverlauf von Norden her zunehmend aufklart. Regen ist laut DWD nicht zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf maximal 17 bis 22 Grad an.
In der Nacht zum Mittwoch sinken die Werte auf sieben bis drei Grad ab, im Bergland bis auf ein Grad. Dort ist örtlich auch Bodenfrost möglich. Autofahrer sollten vorsichtig fahren.
Am Mittwoch zeigt sich das Wetter erneut heiter bis sonnig, die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad.
In der Nacht zum Donnerstag gehen die Temperaturen auf 6 bis 3 Grad zurück.
Der Donnerstag bringt laut den Experten vom DWD viel Sonnenschein und es bleibt regenfrei. Die Temperaturen erreichen frühlingshafte 17 bis 22 Grad.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa