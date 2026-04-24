T-Shirt oder dicke Winterjacke? So wird das Wetter am Wochenende

Düsseldorf - Es wartet ein mildes Frühlingswochenende auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen .

Den Menschen in NRW steht ein mildes Frühlingswochenende bevor. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Nachts kann es allerdings leichten Bodenfrost und auch Nebel geben. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Im Norden ist es am Freitag zu Tagesbeginn stark bewölkt und nebelig, im Tagesverlauf klärt es aber von Süden her auf.

Trocken bleibt es den ganzen Tag. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad, im höheren Bergland bei 15 Grad.

In der Nacht kühlt es ab auf sechs bis zwei Grad, teils wird es nebelig, teils kann es Bodenfrost geben.

Auch der erste Tag des Wochenendes beginnt mit vielen Wolken, im Laufe des Tages zeigt sich jedoch die Sonne. Dabei bleiben die Temperaturen gleich mild.