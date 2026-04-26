Ist der Frühling gekommen, um zu bleiben? So wird das NRW-Wetter
Von Tamara Wegbahn
Essen - In Nordrhein-Westfalen hält das Frühlingswetter in den kommenden Tagen weiter an.
Der Montag beginnt zwar bewölkt, allerdings soll es trocken bleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad, in Köln können sie auf bis zu 21 Grad ansteigen. Dabei weht ein schwacher Wind.
In der Nacht auf Dienstag fallen die Temperaturen stark ab auf bis zu drei Grad.
Am Dienstag soll es laut den Wetterexperten noch etwas wärmer werden. Dann liegen die Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad.
Nach einem bewölkten Start in den Tag soll es zum Nachmittag aufklaren. Dabei bleibt es weitestgehend trocken. Die Nacht wird erneut frostig mit Niedrigwerten um die drei Grad.
Heiter und sonnig soll es dann zur Mitte der neuen Kalenderwoche werden – im Rheinland kann das Quecksilber sogar bis auf 23 Grad ansteigen.
Titelfoto: Martin Gerten/dpa