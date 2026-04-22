Nach viel Regen und Bodenfrost: Gibt der Frühling sein Comeback?

Essen - In Nordrhein-Westfalen zeigt sich bis Freitag überwiegend sonniges Frühlingswetter .

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich bis Freitag auf viele Sonnenstunden einstellen. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Regen ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nicht in Sicht, allerdings bleibt es in den Nächten vor allem in den Frühstunden noch kühl.

Die Temperaturen steigen am Mittwoch auf 16 bis 20 Grad, in höheren Lagen auf etwa 13 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann sich örtlich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen fünf und ein Grad. Es kann laut dem DWD zu Frost kommen.

Am Donnerstag beginnt der Tag im Norden teils nebelig-trüb, ansonsten heiter bis sonnig und regenfrei. Die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad.

In der Nacht zum Freitag nimmt die Bewölkung von Norden her etwas zu, örtlich kann es erneut neblig werden. Die Temperaturen sinken auf sechs bis zwei Grad. Verbreitet ist wieder mit Bodenfrost zu rechnen.

Am Freitag zeigt sich der Himmel zunächst stärker bewölkt.