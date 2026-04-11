Frühlingswetter schon wieder vorbei? Regen und Wolken bestimmen Wetter in NRW

Essen - Am Sonntag und zu Beginn der Woche wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen von Wolken und Regen bestimmt.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Sonntag trocken, aber bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen 13 und 17 Grad.

In der Nacht zum Montag bleibt es bewölkt, von Südosten her ist etwas Regen möglich bei Tiefsttemperaturen zwischen 7 und 3 Grad. Tagsüber bleibt es bewölkt, es kann leicht regnen. Am Dienstag sind laut DWD auch Schauer möglich.