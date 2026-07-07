Hitzepause vorbei? Auf dieses Wetter müssen wir uns in den kommenden Tagen einstellen

Essen - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich in den kommenden Tagen auf steigende Temperaturen und viele Wolken einstellen.

Trotz dichter Wolkendecke steigen die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen zum Ende der Woche wieder deutlich an. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Am Dienstag zeigt sich der Himmel stark bewölkt und immer wieder kann Regen fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Sonst bleibt es meist trocken.

Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 25 und 29 Grad, im Bergland bleibt es mit Temperaturen um 22 Grad etwas kühler. Aus West bis Nordwest kommt ein teils stark böiger Wind.

In der Nacht zum Mittwoch ist der Himmel weiter stark bewölkt, im Nordosten kann bis in die Morgenstunden etwas Regen fallen. Sonst lassen die Niederschläge langsam nach.

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad, in Hochlagen um 18 Grad.

Ab Donnerstag zeigt sich das Wetter mit Ausnahme des Nordostens wieder freundlicher und sonniger.