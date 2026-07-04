Viel Sonne und Regen: Wetter in NRW bleibt wechselhaft
Von Ulf Zimmermann
Köln - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen.
Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechseln sich am Wochenende Sonne und Wolken ab.
Vor allem im Norden und Nordosten des Landes muss zudem immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden. Am Samstag ist es vor allem im Südwesten freundlich bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad.
Nordöstlich ist es laut Prognose mäßig bis stark bewölkt mit leichtem, schauerartigem Regen. Der lässt am Abend etwas nach.
Am Sonntag halten die wechselhaften Bedingungen bei bis zu 25 Grad an, immer wieder gibt es Regenschauer. Dazu kommt ein böig auffrischender Wind.
Diese Bedingungen herrschen laut DWD auch zum Start in die neue Woche vor, wobei es vor allem im Nordosten des Landes häufiger Regenschauer gibt.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa