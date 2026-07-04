Viel Sonne und Regen: Wetter in NRW bleibt wechselhaft

Köln - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen.

Während sich die Menschen im Südwesten NRWs auf freundliches Sommerwetter freuen dürfen, müssen der Norden und Nordosten des Landes mit Regenschauern rechnen. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechseln sich am Wochenende Sonne und Wolken ab.

Vor allem im Norden und Nordosten des Landes muss zudem immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden. Am Samstag ist es vor allem im Südwesten freundlich bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad.

Nordöstlich ist es laut Prognose mäßig bis stark bewölkt mit leichtem, schauerartigem Regen. Der lässt am Abend etwas nach.

Am Sonntag halten die wechselhaften Bedingungen bei bis zu 25 Grad an, immer wieder gibt es Regenschauer. Dazu kommt ein böig auffrischender Wind.