Glutofen oder Abkühlung? So wird das Wetter zum Wochenende

Essen - Zum Ende dieser Woche können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf sommerlich anmutende, nicht zu hohe Temperaturen freuen.

Die sommerliche Hitze hat den Grünflächen im Kölner Rheinpark zuletzt arg zugesetzt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am Freitag sei es heiter bis wolkig und weitgehend trocken, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 21 bis 26 Grad. Es gehe ein mäßiger und in Böen frischer Wind.

Im äußersten Norden des Bundeslandes seien außerdem starke Böen möglich.

Am Samstag sei es im Südwesten von Nordrhein-Westfalen heiter, im Nordosten gebe es unterdessen Wolken und zeitweise regne es leicht. Das Thermometer zeige maximal 24 bis 28 Grad. Der Wind sei mäßig und vereinzelt stark böig.

Am Sonntag sei es dann wechselnd bewölkt, örtlich komme es zu Schauern.