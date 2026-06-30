Sonne, Schauer, Unwetter: So launisch wird das Wetter in den kommenden Tagen

Essen - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen.

Ein Schirm schützt in den nächsten Tagen gleich doppelt: vor Sonne und vor Regen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Dienstag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter bis wolkig.

Ab dem Nachmittag seien allerdings einzelne Schauer oder Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen möglich - bei Temperaturen bis zu 29 Grad.

Vor allem abends besteht laut der Vorhersage Unwetterpotenzial, auch Hagel ist nicht ausgeschlossen. In der Nacht kühlt es auf 14 bis 16 Grad ab, in Gipfellagen bis elf Grad.

Am Mittwoch ist laut Vorhersage vor allem im Norden wieder mit einzelnen Schauern und kurzen Gewittern zu rechnen. Sonst bleibt es überwiegend niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen von 23 bis 26 Grad.

Nachts könnten die Werte auf 12 bis 16 Grad sinken. Vereinzelt ist Nebel möglich, teilweise mit Sichtweiten von weniger als 150 Metern.