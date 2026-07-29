Hitzepeitsche am Mittwoch, doch nur einen Tag später droht das große Wetter-Chaos

Essen - Die Ruhe vor dem Sturm: In Nordrhein-Westfalen wird es sonnig und heiß.

Am Donnerstag drohen in NRW Schauer, Gewitter mit Starkregen sowie schwere und orkanartige Böen. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

Die Temperaturen klettern auf 32 bis 36 Grad, in den Hochlagen auf 29 Grad. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es überwiegend klar oder nur leicht bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 23 bis 18 Grad, im Sauerland teils auf bis zu 14 Grad.

Am Vormittag zeigt sich der Donnerstag heiter und meist noch niederschlagsfrei. Nach Angaben des DWD müssen sich die Menschen in NRW ab dem Nachmittag aber auf Schauer, Gewitter mit Starkregen sowie schwere und orkanartige Böen einstellen.

Auch Hagel ist laut den Meteorologen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen 31 und 36 Grad. Durch die Schauer und Gewitter am Donnerstagnachmittag kommt schnell Abkühlung: Die Temperaturen fallen auf 21 bis 26 Grad.

In der Nacht zum Freitag klingen die Schauer langsam ab. Am Rhein erwartet der DWD Temperaturen um die 18 Grad, im Sauerland um die 15 Grad.