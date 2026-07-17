Hitzewelle ebbt ab: Jetzt rollen heftige Gewitter-Zellen auf NRW zu
Von Dayan Djajadisastra
Essen - Auf Nordrhein-Westfalen kommt am Freitag unbeständiges Wetter mit kräftigen Gewittern zu.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen gebietsweise Schauer und Gewitter mit Starkregen und Hagel über das Land - vor allem im Süden und Osten.
Im Nordwesten ist die Gewittergefahr geringer. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 29 Grad, im Bergland auf etwa 23 Grad.
In der Nacht zum Samstag bleibt es überwiegend trocken. Am Tag zeigt sich das Wetter dann wolkig mit sonnigen Abschnitten.
Vor allem im Bergland sind einzelne Schauer möglich, meist bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen laut den Meteorologen zwischen 21 und 25 Grad.
Auch am Sonntag bleibt es überwiegend trocken.
Im Nordosten und Osten sind bei starker Bewölkung einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen 18 Grad im Bergland und bis zu 23 Grad entlang des Rheins.
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