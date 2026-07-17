Hitzewelle ebbt ab: Jetzt rollen heftige Gewitter-Zellen auf NRW zu

Essen - Auf Nordrhein-Westfalen kommt am Freitag unbeständiges Wetter mit kräftigen Gewittern zu.

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen zeigt sich zum Ferienstart von seiner ungemütlichen Seite. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen gebietsweise Schauer und Gewitter mit Starkregen und Hagel über das Land - vor allem im Süden und Osten.

Im Nordwesten ist die Gewittergefahr geringer. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 29 Grad, im Bergland auf etwa 23 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es überwiegend trocken. Am Tag zeigt sich das Wetter dann wolkig mit sonnigen Abschnitten.

Vor allem im Bergland sind einzelne Schauer möglich, meist bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen laut den Meteorologen zwischen 21 und 25 Grad.

Auch am Sonntag bleibt es überwiegend trocken.