Hitzewelle setzt sich fort, doch Wetter-Experten warnen vor etwas anderem

Essen - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Dienstag meist heiteres und oft sonniges Wetter .

Die Hitzewelle hat NRW auch in den kommenden Tagen weiter fest im Griff. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind lediglich im Süden gebietsweise Schauer oder Hitzegewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen möglich.

Lokal seien auch Unwetter durch heftigen Starkregen und schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen, warnen die Meteorologen. Dabei kletterten die Temperaturen auf 26 bis 33 Grad.

In der kommenden Nacht sind im südöstlichen Teil vereinzelt letzte Schauer möglich, sonst bleibt es gering bewölkt oder klar. Die Tiefstwerte sollen zwischen 19 und 14 Grad liegen.

Am Mittwoch setzt sich erneut die Sonne bei Werten zwischen 27 und 31 Grad verbreitet durch. Wieder warnt der DWD vor einzelnen Schauern oder Hitzegewittern, die lokal auch zu Starkregen, Hagel und Sturmböen führen können.

In den Berglagen wird es mit Werten um 25 Grad weniger heiß. Die darauffolgende Nacht bleibt bei Tiefsttemperaturen von 17 bis 12 Grad trocken.