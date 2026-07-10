Sonne satt zum Wochenende: NRW erwartet nächste 30-Grad-Peitsche

Essen - In Nordrhein-Westfalen wird es am Wochenende sonnig und zunehmend heiß.

Am Wochenende wird in Nordrhein-Westfalen wieder die 30-Grad-Marke geknackt. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgt Hochdruckeinfluss für trockenes Sommerwetter. Warnungen vor markanten Wettererscheinungen gibt es zunächst nicht.

Am Freitag werden Höchstwerte zwischen 27 Grad im Nordosten und bis zu 31 Grad am Rhein erwartet. In höheren Lagen wie dem Sauerland werden laut den Experten maximal 24 Grad erreicht.

In der Nacht zum Samstag ziehen Wolken auf, es bleibt regenfrei mit Abkühlung auf 16 bis elf Grad, wie es weiter hieß.

Am Wochenende setzt sich der Trend fort. Samstag und Sonntag steigen die Temperaturen verbreitet auf 29 bis 34 Grad. Dazu scheint laut DWD häufig die Sonne.

Regen sei nicht in Sicht. Lediglich am Montag seien am Nachmittag vereinzelt Hitzegewitter nicht völlig ausgeschlossen.