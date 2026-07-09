Sonne lässt NRW wieder schwitzen: So heiß wird's die nächsten Tage

Essen - In Nordrhein-Westfalen wird es in den kommenden Tagen sonnig, trocken und zunehmend warm.

Die Menschen in NRW können sich in den nächsten Tagen auf reichlich Sonnenstunden freuen. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Donnerstag regenfrei.

Im Nordosten des Bundeslandes ist es zeitweise wolkig, sonst bleibt es aber laut Angaben der Meteorologen heiter.

Die Temperaturen steigen demnach auf 23 bis 29 Grad, in den Hochlagen auf etwa 21 Grad.

Am Freitag setzt sich das freundliche Sommerwetter dann fort.

Bei heiterem Himmel werden Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad erwartet, im Hochsauerland maximal 24 Grad.

Auch am Samstag bleibt es heiter bis sonnig und trocken.