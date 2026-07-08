08.07.2026 09:36 Neue Hitze-Walze im Anmarsch: Nur die Nächte in NRW fallen aus dem Rahmen

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In den nächsten Tagen können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Hitze und überwiegend Trockenheit einstellen.

Von Anna Müller Essen - In den nächsten Tagen können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Hitze und überwiegend Trockenheit einstellen. In den Nächten fallen die Temperaturen unter 20 Grad. Am Ende der Woche klettern die Temperaturen in NRW wieder über die 30-Grad-Marke. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, kann es im Tagesverlauf zeitweise ein paar Tropfen geben, sonst bleibt es trocken bei Temperaturen zwischen 21 und 27 Grad. Am Donnerstag soll es wolkig werden und es ist kein Regen in Sicht bei Höchstwerten zwischen 23 und 29 Grad. Am Freitag und Samstag setzt sich die Sonne durch bei Höchsttemperaturen bis 31 beziehungsweise 33 Grad. In den Nächten kühlt es auf 18 bis 12 Grad ab.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa