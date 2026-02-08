Jecke Fründe, opjepaß! So wird das Wetter zum Start des Karnevals

Köln - Der Start in die jecken Tage fällt auf den Kölner Straßen aller Voraussicht nach ins Wasser!

Die Jecken dürften sich das Feiern in den nächsten Tagen trotz Regen und trüben Aussichten wohl kaum madig machen lassen. © Matthias Bein/dpa

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge starte die neue Woche zunächst mit trüben Temperaturen und Spitzenwerten von bis zu 12 Grad.

Spätestens am Donnerstag ziehe dann allerdings Regen auf - auch Böen sind vielerorts möglich. Auf schnelle Besserung können die Jecken dabei wohl nicht hoffen.

Denn laut des DWD ziehe sich das durchwachsene Wetter bis in den Freitag hinein.