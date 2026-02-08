Jecke Fründe, opjepaß! So wird das Wetter zum Start des Karnevals
Köln - Der Start in die jecken Tage fällt auf den Kölner Straßen aller Voraussicht nach ins Wasser!
Dem Deutschen Wetterdienst zufolge starte die neue Woche zunächst mit trüben Temperaturen und Spitzenwerten von bis zu 12 Grad.
Spätestens am Donnerstag ziehe dann allerdings Regen auf - auch Böen sind vielerorts möglich. Auf schnelle Besserung können die Jecken dabei wohl nicht hoffen.
Denn laut des DWD ziehe sich das durchwachsene Wetter bis in den Freitag hinein.
Am Wochenende sollten womöglich die meisten Karnevals-Partys in Innenräumen stattfinden. Den Vorhersagen zufolge soll es am Wochenende wieder kälter werden.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa