Wetter in NRW: Glatteis schon am Sonntag, heikler Wochenstart

Von Dayan Djajadisastra

Essen – In Nordrhein-Westfalen beginnt der Sonntag wolkig und teils nass. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, fällt örtlich Regen, im äußersten Nordosten auch Schnee.

Glättegefahr in NRW: Autofahrer müssen auch zum Start der neuen Woche wieder besonders achtsam sein. (Symbolbild)  © Patrick Pleul/dpa

Es kann durch überfrierende Nässe glatt werden. Autofahrer sollten vorsichtig sein.

Die Temperaturen erreichen im Hochsauerland maximal ein Grad, während es im Westen und am Niederrhein mit bis zu neun Grad deutlich milder bleibt.

In der Nacht zum Montag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt, stellenweise fällt erneut Regen, im Nordosten auch Schnee. Bei Tiefstwerten zwischen null und minus drei Grad besteht verbreitet Glättegefahr, lokal auch durch gefrierenden Regen.

Zum Wochenstart setzt sich das wechselhafte und teils gefährliche Winterwetter fort. Am Montag fällt laut DWD vor allem im Westen und Süden zeitweise Regen, während es im Osten kälter bleibt.

Die Höchstwerte liegen dort zwischen minus ein und fünf Grad, westlich des Rheins bei bis zu sieben Grad.

Auch der Dienstag folgt dem Trend

In der Nacht zum Dienstag kann erneut gefrierender Regen einsetzen, gebietsweise droht Glatteis. Auch der Dienstag folgt dem Trend. Von Südwesten ziehen Niederschläge auf, anfangs teils als Schnee, später häufiger als Regen.

Zeitweise ist wieder gefrierender Regen möglich. Die Temperaturen steigen nur zögerlich und erreichen im Osten bis zu drei Grad, im Westen bis zu sechs Grad.

