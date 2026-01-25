Glättegefahr und Neuschnee: So wird das NRW-Wetter zum Start der neuen Woche

Essen - Nach einem winterlich-kalten Sonntag müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auch in den kommenden Tagen auf glatte Straßen einstellen.

Auch in den kommenden Tagen müssen Autofahrer in Nordrhein-Westfalen mit glatten Straßen rechnen. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Ab der Nacht zum Montag ziehe Schnee aus Südosten über das Bundesland, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD). Bis zum Morgen herrsche Glättegefahr in weiten Teilen von NRW.

Bis in die Mittagsstunden gebe es vielerorts zwei bis fünf Zentimeter an Neuschnee - im Bergland und in Ostwestfalen seien lokal bis zu zehn Zentimeter wahrscheinlich. Derweil schneie es im Rheinland wenig bis gar nicht.

In den Abendstunden lasse der Schnee allmählich nach. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von null bis drei Grad und im Bergland bei Höchstwerten von minus zwei bis null Grad. Dazu wehe ein mäßiger Wind.

In der Nacht zum Dienstag sei gebietsweise wieder Glätte möglich. In der zweiten Tageshälfte regne es, in Hochlagen sei Schnee oder gefrierender Regen nicht ausgeschlossen.

Das Thermometer zeige maximal drei bis fünf Grad im Westen sowie maximal ein bis drei Grad im Osten Nordrhein-Westfalens. Der Wind sei mäßig.