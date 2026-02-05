Kommt jetzt der Frühling? So wird das Wetter in den nächsten Tagen
Von Tamara Wegbahn
Essen/Offenbach - Am Donnerstag kann es in Nordrhein-Westfalen zuerst noch ungemütlich werden.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es in der Früh noch glatt auf den Straßen sein und im äußersten Norden ist mit Regen zu rechnen.
Im weiteren Verlauf kann es aufklaren und im Rheinland erreichen die Temperaturen Höchstwerte von acht Grad.
Die Nacht auf Freitag soll weitestgehend trocken bleiben, vereinzelt ist laut der Vorhersage allerdings Glatteis möglich. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und minus zwei Grad.
Am Tag soll es meistens stark bewölkt bleiben und im Südwesten kann Regen aufziehen. Die Temperaturen liegen bei etwa drei Grad im Nordosten und Sauerland und etwa acht Grad im Südwesten.
Im Bergland und im Hochsauerland kann es in der Nacht auf Samstag noch einmal glatt werden. Der Samstag soll weitestgehend trocken, aber bewölkt werden.
Im Westen von NRW sind Höchstwerte zwischen neun und 14 Grad möglich, im Osten liegen die Temperaturen bei maximal neun Grad. Dabei weht ein schwacher Wind.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa