Kommt jetzt der Frühling? So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Essen/Offenbach - Am Donnerstag kann es in Nordrhein-Westfalen zuerst noch ungemütlich werden.

Die ersten Schneeglöckchen zeigen sich vielerorts trotz der frostigen Temperaturen bereits. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es in der Früh noch glatt auf den Straßen sein und im äußersten Norden ist mit Regen zu rechnen.

Im weiteren Verlauf kann es aufklaren und im Rheinland erreichen die Temperaturen Höchstwerte von acht Grad.

Die Nacht auf Freitag soll weitestgehend trocken bleiben, vereinzelt ist laut der Vorhersage allerdings Glatteis möglich. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und minus zwei Grad.

Am Tag soll es meistens stark bewölkt bleiben und im Südwesten kann Regen aufziehen. Die Temperaturen liegen bei etwa drei Grad im Nordosten und Sauerland und etwa acht Grad im Südwesten.

Im Bergland und im Hochsauerland kann es in der Nacht auf Samstag noch einmal glatt werden. Der Samstag soll weitestgehend trocken, aber bewölkt werden.