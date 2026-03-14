Nach Dauer-Regen am Samstag: Was hält das Wetter in NRW für Sonntag parat?

Essen - Ein bisschen was von allem hat das Wetter in Nordrhein-Westfalen am Wochenende zu bieten. Kälte, Regen und sogar Schneefälle in den Höhenlagen herrschten am Samstag vor.

Nach einem verregneten Samstag soll es am Sonntag überwiegend trocken werden. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Am Nachmittag konnten laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) darüber hinaus im Nordosten des Landes vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen werden.

Die Temperaturen bewegten sich zu Tagesbeginn rund um den Gefrierpunkt, am Tag sollen sie zwischen fünf und acht Grad betragen.

Nach einer kalten Nacht zum Sonntag mit Temperaturen unter null warnt der DWD vor Glätte. Der Tag wird dann gebietsweise heiter und niederschlagsfrei.

Die Temperaturen sollen auf neun bis zwölf Grad steigen.