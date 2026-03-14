Nach Dauer-Regen am Samstag: Was hält das Wetter in NRW für Sonntag parat?

Kälte, Nässe und sogar Schnee bestimmen das Wetter am Samstag in Nordrhein-Westfalen. Immerhin: Petrus beschert den Menschen einen heiteren Sonntag.

Von Ulf Zimmermann

Essen - Ein bisschen was von allem hat das Wetter in Nordrhein-Westfalen am Wochenende zu bieten. Kälte, Regen und sogar Schneefälle in den Höhenlagen herrschten am Samstag vor. 

Nach einem verregneten Samstag soll es am Sonntag überwiegend trocken werden. (Symbolbild)
Nach einem verregneten Samstag soll es am Sonntag überwiegend trocken werden. (Symbolbild)  © Christoph Schmidt/dpa

Am Nachmittag konnten laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) darüber hinaus im Nordosten des Landes vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen werden.

Die Temperaturen bewegten sich zu Tagesbeginn rund um den Gefrierpunkt, am Tag sollen sie zwischen fünf und acht Grad betragen.

Nach einer kalten Nacht zum Sonntag mit Temperaturen unter null warnt der DWD vor Glätte. Der Tag wird dann gebietsweise heiter und niederschlagsfrei.

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Die Temperaturen sollen auf neun bis zwölf Grad steigen.

Schon zum Wochenstart wird das Wetter laut Prognose wieder umschlagen. Am Montag soll es stark bewölkt sein mit Regen- und Graupelschauern bei neun bis zwölf Grad.

Titelfoto: Christoph Schmidt/dpa

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