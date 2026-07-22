Unter 20 Grad! So trüb wird das NRW-Wetter in den nächsten Tagen
Von Nina Gross
Essen - Grau, zeitweise nass und Temperaturen teils unter der 20 Grad-Marke - die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Mittwoch trübes Wetter.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich der Himmel zunächst oft stark, später teils wechselnd bewölkt. Aus Nordwesten ziehe zeitweise Sprühregen auf, der ab dem Mittag in leichte Regenschauer übergehen könne.
Dabei werden demnach im Tagesverlauf Werte zwischen 19 und 23 Grad erwartet, im Bergland zwischen 15 und 18 Grad.
In der kommenden Nacht bleibt es laut DWD stark bewölkt, im Bergland kann örtlich erneut Regen oder Sprühregen fallen. Die Tiefstwerte sollen zwischen 13 und 8 Grad liegen.
Der Donnerstag beginnt den DWD-Angaben zufolge zunächst stark bewölkt und örtlich verregnet. Im Tagesverlauf setzt sich dann bei Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad auch mal die Sonne durch und es bleibt trocken, wie es weiter heißt.
In Hochlagen des Rothaargebirges bleibt es demnach mit Werten um 15 Grad kühler.
Wolken halten sich auch am Freitag hartnäckig
In der Nacht auf Freitag ziehen der Vorhersage zufolge im Nordwesten dichte Wolken auf. Regen sei für die Nachtstunden allerdings nicht zu erwarten, so die Meteorologen.
Im Tagesverlauf halten sich die Wolken im Nordwesten weiterhin hartnäckig, sonst ist es oft heiter. Die Temperaturen klettern laut DWD auf Werte zwischen 23 und 26 Grad, in höheren Lagen ist es mit 20 Grad erneut kühler.
Titelfoto: Thomas Warnack/dpa