Unter 20 Grad! So trüb wird das NRW-Wetter in den nächsten Tagen

Essen - Grau, zeitweise nass und Temperaturen teils unter der 20 Grad-Marke - die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Mittwoch trübes Wetter .

Die kommenden Tage in Nordrhein-Westfalen werden bewölkt und kühler. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich der Himmel zunächst oft stark, später teils wechselnd bewölkt. Aus Nordwesten ziehe zeitweise Sprühregen auf, der ab dem Mittag in leichte Regenschauer übergehen könne.

Dabei werden demnach im Tagesverlauf Werte zwischen 19 und 23 Grad erwartet, im Bergland zwischen 15 und 18 Grad.

In der kommenden Nacht bleibt es laut DWD stark bewölkt, im Bergland kann örtlich erneut Regen oder Sprühregen fallen. Die Tiefstwerte sollen zwischen 13 und 8 Grad liegen.

Der Donnerstag beginnt den DWD-Angaben zufolge zunächst stark bewölkt und örtlich verregnet. Im Tagesverlauf setzt sich dann bei Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad auch mal die Sonne durch und es bleibt trocken, wie es weiter heißt.

In Hochlagen des Rothaargebirges bleibt es demnach mit Werten um 15 Grad kühler.