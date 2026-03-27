Nichts vom Frühling zu sehen: Regen beschert NRW ungemütliches Wochenende
Von Christine Bähr
Essen - Zum Ende dieser Woche bleibt es in Nordrhein-Westfalen frisch.
Am Freitag sei es heiter oder wechselnd bewölkt, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD); es bleibe trocken.
Die Temperaturen lägen bei maximal acht bis zwölf Grad. Es wehe ein schwacher, teilweise mäßiger Wind.
Der Samstag beginne in Nordrhein-Westfalen mit Wolken und Regen, ab dem Nachmittag lockere es sich aber zumindest örtlich auf.
Das Thermometer zeige Höchstwerte von sieben bis zehn Grad. Der Wind sei schwach bis mäßig.
Am Sonntag sei es wechselnd bis stark bewölkt, Regen gebe es allerdings überwiegend keinen. Die Temperaturen lägen bei maximal zehn bis zwölf Grad. Dazu gehe ein mäßiger Wind.
Titelfoto: Benjamin Westhoff/dpa