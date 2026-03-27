Nichts vom Frühling zu sehen: Regen beschert NRW ungemütliches Wochenende

Essen - Zum Ende dieser Woche bleibt es in Nordrhein-Westfalen frisch.

In Nordrhein-Westfalen muss am Samstag mit Regen gerechnet werden. (Symbolbild) © Benjamin Westhoff/dpa

Am Freitag sei es heiter oder wechselnd bewölkt, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD); es bleibe trocken.

Die Temperaturen lägen bei maximal acht bis zwölf Grad. Es wehe ein schwacher, teilweise mäßiger Wind.

Der Samstag beginne in Nordrhein-Westfalen mit Wolken und Regen, ab dem Nachmittag lockere es sich aber zumindest örtlich auf.

Das Thermometer zeige Höchstwerte von sieben bis zehn Grad. Der Wind sei schwach bis mäßig.



